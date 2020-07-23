أخبار عاجلة

تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" -
الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات -
نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج -
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف -
14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات -
8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 -
الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 -
السجن 15 عاماً أو غرامة تصل لمليون ريال عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص -
بلجيكا تعيد تشديد إجراءات "كورونا" بعد ارتفاع الإصابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الموارد البشرية": تطبيق المرحلة 16 من برنامج حماية الأجور اقترب

Print
"الموارد البشرية": تطبيق المرحلة 16 من برنامج حماية الأجور اقترب "الموارد البشرية": تطبيق المرحلة 16 من برنامج حماية الأجور اقترب
أكدت ضرورة رفع ملف الأجور شهريًّا تفاديًا للوقوع في المخالفات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قرب تطبيق المرحلة "16" لبرنامج حماية الأجور للمنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 5 إلى 10 عمال؛ وذلك بدءًا من 1 أغسطس 2020م.

وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج، إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.

وأكدت "الموارد البشرية" ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري؛ تفاديًا للوقوع في المخالفات.

جدير بالذكر أنه يمكن للمنشآت الالتزامُ بمتطلبات البرنامج وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني، أو من خلال زيارة منصة "مدد" عبر الرابط التالي: https://mudad.com.sa.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات

الطائف.. معاقبة مقهى شغّل سيدات في خدمة الطاولات

نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية

نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج

إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في مركز الحسي بأملج

شبكة عيون الإخبارية