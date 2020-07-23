"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم

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دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، عيادة تطمن الخاصة بمنسوبي صحة الطائف وأسرهم.

واستمع القحطاني إلى شرح عن آلية عمل العيادة الجديدة التي خصصت لإجراء الفحوص وأخذ المسحات لفيروس كورونا لموظفي وموظفات صحة الطائف وأسرهم.

وأشاد مدير صحة الطائف بهذه المبادرة التي خصصت للموظفين والموظفات الذين بذلوا جهوداً مضاعفة خلال جائحة كورونا، مقدماً الشكر والتقدير لأبطال صحة الطائف على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لخدمة المواطنين والمقيمين، وعلى عملهم وإخلاصهم لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا الجديد والحد من انتشار العدوى من خلال عملهم على مدار الساعة وبتفاني عالٍ جداً لتقديم أفضل رعاية.

عيادات تطمن