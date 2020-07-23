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"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

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"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ "أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ
في خطوة تأتي بعد 3 أيام من إطلاق الإمارات لـ"مسبار الأمل"

أطلقت الصين مسبارًا غير مأهول إلى المريخ، الخميس، في أول مهمة مستقلة لها لزيارة كوكب آخر؛ محاولة تصدّر المشهد في الفضاء، واستعراض قدراتها وطاقاتها التكنولوجية.

وفي الساعة 12:41 بالتوقيت المحلي (04:41 بتوقيت غرينتش)، انطلق صاروخ من طراز "لونغ مارش 5 واي 4"، حاملًا المسبار من مركز الإطلاق في وينتشانغ بإقليم هاينان جنوبي البلاد.

ومن المرتقب أن تؤكد السلطات في الساعات المقبلة، ما إذا كانت عملية الإطلاق تمت بنجاح.

ووفق "سكاي نيوز"، تأمل الصين من خلال هذه الخطوة بشكل خاص، إيصال روبوت مسير مكلف بتحليل تربة الكوكب الأحمر.

وتأمل الصين في أن تحقق هذه المحاولة المستقلة الأولى، ما أنجزته الولايات المتحدة تقريبًا خلال عدة سنوات من المهمات إلى المريخ منذ الستينيات.

وستحمل مهمة "تياونوين 1" أو "أسئلة إلى السماء 1"، مركبة مؤلفة من 3 أقسام: مسبار مراقبة سيدور حول الكوكب الأحمر، ومركبة هبوط، وروبوت مسير مكلف تحليل تربة المريخ.

وفي حال نجاح المهمة؛ فإن هذا الإطلاق سيعطي دفعة لمكانة بكين في مواجهتها مع واشنطن التي أمرت للتو بإغلاق قنصلية الصين في هيوستون، في آخر فصول التنافس الحاد بين البلدين.

وتأتي خطوة الصين بعد 3 أيام من إطلاق الإمارات "مسبار الأمل" إلى المريخ؛ فيما تنوي الولايات المتحدة إطلاق "مارس 2020" في 30 يوليو إلى الكوكب ذاته.

وتستغل هذه الدول المسافة القصيرة نسبيًّا بين الأرض والمريخ البالغة حوالى 55 مليون كيلومتر، أي ما يوازي تقريبًا 5 آلاف رحلة ذهاب وإياب بين باريس ونيويورك.

وبقيت الصين فترة طويلة بعيدة عن المنافسة الشرسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق في مجال الفضاء خلال الحرب العالمية الثانية؛ إلا أنها تسعى لتعويض تخلفها حاليًا.الصين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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