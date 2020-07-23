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تصل لـ1000 جنيه و10% زيادة كل عامين.. ننشر رسوم النظافة الجديدة "تشمل الأرض الفضاء"
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السبت 25 يوليو 2020 09:38 مساءً
الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح
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السبت 25 يوليو 2020 09:21 مساءً
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!
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السبت 25 يوليو 2020 09:21 مساءً
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين
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السبت 25 يوليو 2020 09:21 مساءً
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!
-
السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين
-
السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه
-
السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم"
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
فيديو نادر للزعيم جمال عبد الناصر يروي فيه ما حدث ليلة 22 يوليو| #من_مصر
مصر
CBC Egypt
الخميس 23 يوليو 2020 09:09 صباحاً
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