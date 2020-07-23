أخبار عاجلة

تصل لـ1000 جنيه و10% زيادة كل عامين.. ننشر رسوم النظافة الجديدة "تشمل الأرض الفضاء" -
الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. CBC Egypt

خطورة اللامبالاة والتهور بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا | #من_مصر

Print
مواضيع متعلقة
السيناريست محمد أمين راضي "أول سيناريو ليا كان خناقة بين ملايكة وشايطين واترفض!

السيناريست محمد أمين راضي "أول سيناريو ليا كان خناقة بين ملايكة وشايطين واترفض!

٢٣يوليو.. "الإصلاح الزراعي" أيقونة الثورة ورمز خلاص الفلاح المصري من الإقطاع الحلقة الكاملة| #من_مصر

٢٣يوليو.. "الإصلاح الزراعي" أيقونة الثورة ورمز خلاص الفلاح المصري من الإقطاع الحلقة الكاملة| #من_مصر

قرارات جديدة لرئيس الوزراء سيتم العمل بها من 26 يوليو| #من_مصر

قرارات جديدة لرئيس الوزراء سيتم العمل بها من 26 يوليو| #من_مصر

خصومات على السلع والمنتجات بمتوسط 20 % ومساهمة من الحكومة لحاملي البطاقات التموينية تتخطى الـ 12 ملي

خصومات على السلع والمنتجات بمتوسط 20 % ومساهمة من الحكومة لحاملي البطاقات التموينية تتخطى الـ 12 ملي

شبكة عيون الإخبارية