أخبار عاجلة

تصل لـ1000 جنيه و10% زيادة كل عامين.. ننشر رسوم النظافة الجديدة "تشمل الأرض الفضاء" -
الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد بلاغ مواطن عن وجود إصابات بكورونا بين موظفيها.. "أمانة جدة" تغلق 3 فروع لشركة ملابس شهيرة

Print
مراقبو البلديات رصدوا عدم تقيُّدها بالاحترازات الوقائية

بعد بلاغ مواطن عن وجود إصابات بكورونا بين موظفيها..

أغلقت أمانة محافظة جدة مساء أمس ثلاثة فروع لشركة شهيرة في تسويق الملابس النسائية والرجالية والأطفال في ثلاثة أسواق شهيرة بجنوب ووسط المحافظة؛ وذلك لعدم تقيدها بالاحترازات الوقائية من تفشي .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن مواطنًا أبلغ عن وجود إصابات في أحد الفروع. وعلى الفور تم توجيه مراقبي البلديات المعنية، وجرى التأكد من الواقعة، وإغلاق تلك الفروع.

وأشار الزهراني إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق هذه المحال المخالفة، مؤكدًا اهتمام الأمانة بصحة المواطن والمقيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أنا الشاهد: مخاطر فيروس كورونا على سكان الريف في اليمن بسب قدوم العيد

أنا الشاهد: مخاطر فيروس كورونا على سكان الريف في اليمن بسب قدوم العيد

شبكة عيون الإخبارية