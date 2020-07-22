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وفاتان و10 إصابات في حادث انقلاب مركبة بجنوب جدة

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الهلال الأحمر باشر الموقع ونقل المصابين لأقرب مستشفى

وفاتان و10 إصابات في حادث انقلاب مركبة بجنوب جدة

لقي اثنان مصرعهما، وأصيب 10 أشخاص آخرون بإصابات متفاوتة ما بين حرجة ومتوسطة، إثر انقلاب سيارة على طريق الساحل، جنوب محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا اليوم بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل باتجاه شاطئ السيف الكورنيش الجنوبي، وعلى الفور توجهت ست فرق إسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي إلى موقع البلاغ.

وأضاف أنه تم تسجيل 12 إصابة بينها حالتا وفاة، وحالتان مصابتان بإصابات حرجة، وثماني إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات لأقرب منشأة صحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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