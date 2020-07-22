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"سبق" تكشف تفاصيل مقطع ردة فعل صاحب مركبة بالرياض تم سرقة إطاراتها

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"سبق" تكشف تفاصيل مقطع ردة فعل صاحب مركبة بالرياض تم سرقة إطاراتها "سبق" تكشف تفاصيل مقطع ردة فعل صاحب مركبة بالرياض تم سرقة إطاراتها

كشفت "سبق" تفاصيل المقطع المتداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي وثقه صاحب مركبة سُرقت إطاراتها بمدينة الرياض، وسط دعائه بالهداية والصلاح للسارق ومسامحته، وهو المقطع الذي نال استحسان المتداولين على مواقع التواصل.

وبيّن المواطن الذي رفض ذكر اسمه لـ"سبق" أنه وثق مقطع تعرض إطارات مركبته للسرقة في حي بدر الشفا بالعاصمة الرياض، حيث تفاجأ أثناء أداء خروجه لأداء صلاة الفجر يوم أمس بسرقة جميع الإطارات؛ ما جعله يوثق المقطع بقصد أن يصل للسارق، لعل الله يهديه ويغفر له ويتوب عليه.

وكشف المواطن عن تفاجئه بتداول مقطعه على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أن الكثير من الأشخاص تواصلوا معه وعرضوا مساعدته في شراء الإطارات، وأخبرهم أنه اشتراها، مقدمًا شكره لكل من سأل واتصل، داعين الله أن يبارك لهم في مالهم وأولادهم، وأن يعطيهم على نيتهم وتفاعلهم، مجددًا دعوته للسارق بالهداية والصلاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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