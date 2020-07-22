الأردن : ساعتان ونصف مدة انتظار القادمين عبر المطارات بعد فحصهم وحتى صدور النتائج

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جى بي سي نيوز :- أوضح وزير النقل خالد سيف إنّ مدة انتظار القادمين عبر المطار بعد فحصهم ستمتد بين ساعتين إلى ساعتين ونصف حتى صدور النتائج.

وبيّن : بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء الثلاثاء،أنّ عملية تنظيم لحركة الطيران ستجرى - قدر الإمكان - ، بحيث يتم استقبال طائرة واحدة كلّ ساعتين كي لا يسبب وصول أكثر من طائرة اكتظاظاً للقادمين في قاعة الانتظار.

** إجراءات السفر:

وبيّن الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أنّ فتح المطار سيكون بتدرج وأنّ الإجراءات لفتحه ستكون قابلة للتغيير وستخضع للتقييم، والأولوية هي سلامة الأردنيين.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء، عصر اليوم، إلى أنّ إجراءات قبل السفر ستتضمن "تعبئة المسافر لنموذج البيان الصحي وسيشمل البيانات الشخصية والتعهدات المطلوبة وبيانات متعددة تتعلق برحلة السفر وأماكن الإقامة التي سيبقى فيها المسافر من خلال منصة VISITJORDAN.GOV.JO ".

وقال الوزير "إنّ تعبئة النموذج ستكون عبر الموقع (ون لاين) قبل 24 ساعة من السفر، وسيحصل المسافر بعد الانتهاء من تعبئة النموذج على QR CODE لحفظ المعلومات"مشيراً إلى أنّه لا بد للمسافر من الاحتفاظ بهذا "الكود" ورقياً وإلكترونياً لأنّه سيجرى لها مسحاً خلال مراحل معينة من السفر.

وبيّن الوزير أنّ "الكود" سيصل من خلال إيميل إلى المسافر، مؤكداً أنّ المسافر ملزم بإجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من موعد السفر، وإبرازه عند الصعود إلى الطائرة والوصول وفي أيّ وقت يطلب منه ذلك".

وقال الوزير إنّ المسافر الأجنبي غير الأردني ملزم بإحضار وثيقة تأمين طبي سارية المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى تحميل برنامج أمان قبل السفر، وعند الوصول سيتم التأكيد من تحميل التطبيق ، وفق هلا اخبار .

وأضاف الوزير "ولا بد أنّ يقدم المسافر إثبات إقامة لمدة 14 يوماً في بلد القدوم، وهذا الشرط مقصود به المسافر القادم "ترانزيت" من دول ليست ضمن الدول الخضراء".

وقال الوزير: "عند الوصول إلى المطار في الأردن، سيتم إجراء فحص PCR فور الوصول إلى المطار، وسينتظر المسافر في الأسبوع الأول وحتى خروج النتائج، وفور خروج النتائج يحق لهم مغادرة المطار، والتعديلات على هذه الآلية ستتم بعد مراقبتها".

وعن الإجراءات المتعلقة بالمطار عند الصعود إلى الطائرة، قال الوزير "سيتم إبراز الـ QR CODR قبل الصعود ويفضل أنّ تكون على الجهاز الخلوي للمسافر، بالإضافة إلى إظهار فحص الـ PCR الذي لا يتجاوز عمره 72 ساعة وذلك قبل التأكد من إجراءات السفر".

وقال الوزير إنه من الممكن أنّ يطلب تعهد شخصي أو خطي بأن الشخص أمضى 14 يوماً في إحدى الدول الخضراء.

أما الإجراءات المتعلقة بالمطار عند الوصول، قال الوزير "سيتم فحص المسافر القادم بجهاز إلكتروني لفحص الحرارة، وسيكون هناك 5 أجهزة مسح حراري، بينها 4 موجودة بمنطقة الوصول".

وأشار الوزير إلى أنّه سيتم إجراء فحص PCR من خلال الكوادر المتخصصة، وسينتظر المسافر بالأسبوع الأول وسيبقى بقاعة انتظار حتى تخرج نتائج الفحص.

وأكّد سيف، أنّ المسافرين مطالبون بالالتزام بممرات الركاب الخاصة والعلامات الأرضية.

وقال الوزير "هي تجربة جديدة وسنرى تغييرات في ملامح المطار، إذّ سيكون هناك 11 وحدة (محطة) لأخذ العينات، بالإضافة إلى وجود 22 كشكاً للتسجيل واستلام نتائج المختبر".

وأضاف الوزير "قاعة الانتظار ستتسع لـ 530 مسافر لحين خروج، وفي الساعة الواحدة ممكن أخذ 260 فحص وبالتالي خلال اليوم من الممكن أخذ 5000 عينة".

وأشار الوزير إلى أنّ وحدة السيطرة في المطار سيراقبون سير الركاب، والتأكد من التزاماتهم بالإرشادات الصحية، مبيناً أنه تم وضع (زرع) 64 حاجزاً بلاستيكياً بالمطار بالإضافة إلى 12 حاجزاً بلاستيكياً و حاجزين أيضاً، لحماية العاملين بالمطار.

وقال الوزير" سيتم استخدام الخوذ الذكية للجهات الأمنية وموظفي الجوازات، وسيتخدم موظفي الجوازات ووحدة الأمن دروع بلاستيكية للوجه"، بالإضافة إلى نشر تعليمات الصحة والسلامة العامة في أرجاء المطار.

وأكّد سيف أنّ عمليات التعقيم ستكون منتظمة ومستمرة، ولن تتوقف وستشمل المرافق والحقائب والأجهزة لنقل أدوات المسافرين، بالإضافة إلى فصل مقاعد الجلوس بعلامات واضحة وصناديق للتخلص من أدوات العناية الشخصية.

وقال الوزير "سيخصص للمختبر مساحة 2213 متر مربع تشمل مناطق الفحص والمختبرات، وسيتم توزيع المعقمات في كل مكان بالمطار".

ونوّه الوزير إلى أنّ قرار تشغيل المطارات وإعادة الملاحة الجوية ليس بمعزل عن الدول الأخرى، ولا بدّ من التنسيق حيث تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الدول الخضراء ضمن ترتيبات تخضع لموافقة الطرفين.

** 22 دولة صنفت خضراء وتسيير الرحلات خلال النصف الأول من أب :

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أعلن أنّ الحكومة تعمل لتسيير الرحلات خلال النصف الأول من آب المقبل.

كانت الحكومة أعلنت أنّ قائمة الدول الخضراء التي سيسمح السفر منها وإليها تشمل 22 دولة من بينها 12 دولة برحلات مباشرة مع الأردن.

والدول هي بحسب قائمة أعلنتها رئاسة الوزراء: (النمسا، كندا، الصين، قبرص، الدنمارك، استونيا، ألمانيا، غرينلاند، أيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، لتوانيا، ماليزيا، مالطا، موناكو، نيوزلندا، النرويج، سويسرا، تايوان، تايلند).