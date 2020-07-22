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الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح
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السبت 25 يوليو 2020 09:21 مساءً
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!
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السبت 25 يوليو 2020 09:21 مساءً
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين
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السبت 25 يوليو 2020 09:21 مساءً
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!
-
السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين
-
السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم"
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
البحث عن لقاح لفيروس كورونا.. الباحث الرئيسي للدراسة في جامعة أكسفورد يشارك نتائج تجربتهم الأخيرة
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 22 يوليو 2020 09:32 مساءً
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