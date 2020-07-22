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ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط الأمريكية

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ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط الأمريكية ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط الأمريكية
زيادة 536.6 مليون برميل في أسبوع

ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط الأمريكية

ارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة على غير المتوقع، وتراجع مخزون البنزين، بحسب ما أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع 4.9 برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يوليو (تموز)، ليصل إلى 536.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعًا قدره 2.1 مليون برميل، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن مخزونات الخام صعدت بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأشارت الإدارة إلى أن معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير انخفض 103 آلاف برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وتراجع معدل استغلال طاقة المصافي 0.2 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.8 مليون برميل إلى 246.7 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 76 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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