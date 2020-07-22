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بعد حرق "ساهر تربة" مجهولون يطمسون البديل.. ومواطنون: أين الرقابة؟

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بعد حرق "ساهر تربة" مجهولون يطمسون البديل.. ومواطنون: أين الرقابة؟ بعد حرق "ساهر تربة" مجهولون يطمسون البديل.. ومواطنون: أين الرقابة؟
أكدوا غياب المختصين في الطائف وطالبوا باستحداث مركز للشركة المختصة

بعد حرق

أعادت شركة "تحكم" كاميرا الرصد الآلي "ساهر" بمحافظة تربة، وذلك بعد أيام من اعتداء مجهولين على كاميرتين سابقتين إحداهما بنفس الموقع والتي تعرضت للحريق، بينما تعرضت الثانية في موقع آخر إلى طمس الواجهة الأمامية.

وفي محاولة جديدة للطمس، تمت تغطية كاميرا الرصد الآلي "ساهر" بقطعة من القماش حتى لا تتمكن من رصد المركبات متجاوزة السرعة النظامية على امتداد الطريق والمحددة به السرعة 90 كم.

وتذمر مواطنون التقتهم "سبق" من تلك التصرفات الفردية؛ نظراً لعدم وجود رقابة دائمة لتلك الأجهزة التقنية، والتي كان الكثير من الأهالي قد رحبوا بقدومها حيث إن لها الأثر الكبير في انخفاض معدل السرعة الجنونية وتهور العديد من قائدي المركبات.

وأشاروا إلى ضرورة إنشاء مركز للشركة المختصة بنظام "ساهر" داخل محافظة تربة ليتم وضع الكاميرات التقنية للرصد الآلي تحت المراقبة الدائمة بدلاً من الإشراف عليها من محافظة الطائف بمسافة تقدر بحوالي 250 كم ذهاباً وإياباً.

يُذكر أن المنطقة بحاجة إلى تواجد عدد من المركبات الخاصة بنظام الرصد الآلي "ساهر" والتي تكون منتشرة بين الحين والآخر في مواقع مختلفة لرصد مخالفات السرعة والحد من الحوادث الناتجة من تهور بعض قائدي المركبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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