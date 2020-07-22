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شركات الطاقة تلقت أعنف الصفعات .. التوترات الأمريكية الصينية تهبط بالأسهم الأوروبية

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شركات الطاقة تلقت أعنف الصفعات .. التوترات الأمريكية الصينية تهبط بالأسهم الأوروبية شركات الطاقة تلقت أعنف الصفعات .. التوترات الأمريكية الصينية تهبط بالأسهم الأوروبية
قطاع الرعاية الصحية شهد أسوأ جلساته في شهر

شركات الطاقة تلقت أعنف الصفعات .. التوترات الأمريكية الصينية تهبط بالأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم (الأربعاء)، بتأثير تصاعد التوترات الأمريكية الصينية، وتنامي إصابات ، بعد الثقة التي سادت عقب رفع اتفاق الدين الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي أسواق المنطقة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة.

وبعد موجة صعود لثلاث جلسات متتالية، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.9 بالمائة في أشد تراجع له في يوم واحد خلال شهر، وفقًا لـ"رويترز".

وتلقت أسهم شركات الطاقة أعنف الصفعات، ليهبط مؤشر القطاع 2.8 بالمائة بعدما أظهرت البيانات زيادة فاقت التوقعات في المخزونات الأمريكية، مما زاد الضغوط على النفط. ونزلت أسهم رويال داتش شل وبي.بي وتوتال أكثر من ثلاثة بالمائة.

وشهدت أسهم الرعاية الصحية أسوأ جلساتها في شهر، في حين فقد مؤشر قطاع المواد الأساسية الحساس تجاه الصين 1.4 بالمائة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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