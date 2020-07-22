الخارجية الأردنية تؤكد تواصلها الدائم مع ذوي الطفلة ميار عنكة في الامارات

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جى بي سي نيوز :- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن الوزارة على تواصل دائم مع ذوي الطفلة ميار عنكة والتي تتلقى العلاج حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك من خلال السفارة الاردنية في أبوظبي.

وقال الفايز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان السفير جمعة العبادي على تواصل دائم مع ذويها ويقوم بتزويد الوزارة بتقارير دورية بهذا الخصوص.

وبين أن سبب عدم عودتها إلى الأردن لغاية الآن كان بناءً على رغبة ذويها لاستكمال المرحلة الحالية من العلاج في دولة الإمارات العربية والتي حسب ما أفاد به ذووها تنتهي اليوم.

وأشار الفايز الى أنه تم التواصل مع ذوي الطفلة ميار لإبلاغهم بأنه تم إجراء الترتيبات اللازمة لعودتها على رحلة يوم 27 من الشهر الحالي حيث أكد ذووها ان هذا الموعد مناسب.

--(بترا)