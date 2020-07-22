أخبار عاجلة

الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الخارجية الأردنية تؤكد تواصلها الدائم مع ذوي الطفلة ميار عنكة في الامارات

Print
الخارجية الأردنية تؤكد تواصلها الدائم مع ذوي الطفلة ميار عنكة في الامارات الخارجية الأردنية تؤكد تواصلها الدائم مع ذوي الطفلة ميار عنكة في الامارات

جى بي سي نيوز :- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن الوزارة على تواصل دائم مع ذوي الطفلة ميار عنكة والتي تتلقى العلاج حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك من خلال السفارة الاردنية في أبوظبي.
وقال الفايز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان السفير جمعة العبادي على تواصل دائم مع ذويها ويقوم بتزويد الوزارة بتقارير دورية بهذا الخصوص.
وبين أن سبب عدم عودتها إلى الأردن لغاية الآن كان بناءً على رغبة ذويها لاستكمال المرحلة الحالية من العلاج في دولة الإمارات العربية والتي حسب ما أفاد به ذووها تنتهي اليوم.
وأشار الفايز الى أنه تم التواصل مع ذوي الطفلة ميار لإبلاغهم بأنه تم إجراء الترتيبات اللازمة لعودتها على رحلة يوم 27 من الشهر الحالي حيث أكد ذووها ان هذا الموعد مناسب.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

حزب الأسد يفوز بغالبية مقاعد برلمان النظام السوري

حزب الأسد يفوز بغالبية مقاعد برلمان النظام السوري

الرزاز لاذاعة اميركية : ملتزمون تاريخيا بحل الدولتين

الرزاز لاذاعة اميركية : ملتزمون تاريخيا بحل الدولتين

صحيفة اسرائيلة تروي كيف نفذ الاردني طاهر خلف عملية قتل 3 غواصين بـ " الشاكوش "

صحيفة اسرائيلة تروي كيف نفذ الاردني طاهر خلف عملية قتل 3 غواصين بـ " الشاكوش "

شبكة عيون الإخبارية