أخبار عاجلة

الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بدعم "القوات المشتركة للتحالف".. ٣٣٤ مواطناً من العالقين في "المهرة" يصلون "سقطرى"

Print
تكفلت بتكاليف الرحلات الخاصة خلال الأيام الماضية

بدعم

تواصل قيادة القوات المشتركة للتحالف مبادرة نقل المواطنين اليمنيين من أبناء محافظة سقطرى العالقين في محافظة المهرة.

وأقلعت طائرة الخطوط الجوية اليمنية التي تكفّلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتكاليفها في تمام الساعة ١٢:٢٠ مساء اليوم من مطار الغيضة، وعلى متنها ١٣٩ راكباً متجهة إلى سقطرى.

وتعد تلك الرحلة هي الثالثة من نوعها؛ إذ سبقتها رحلتان، أولاهما على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الملكية ، والأخرى عبر طائرة الخطوط اليمنية.

وتكفّلت قيادة القوات المشتركة للتحالف خلال الأيام الماضية بتكاليف الرحلات الخاصة لنقل ٣٣٤ مواطناً من أبناء جزيرة سقطرى علقوا في محافظة المهرة جراء سوء الأحوال الجوية في البحر وهيجانه.

وأشرف على عملية نقل الركاب العالقين في الرحلة الأولى قائد قوة الواجب في محافظة المهرة، بحضور محافظ محافظة المهرة ورئيس المجلس العام لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة الشيخ عبدالله بن عيسى آل عفرار، ومدير مطار الغيضة المهندس نويجع سعد نويجع، وبارك الجميع تلك المبادرة الإنسانية للتحالف.

بدعم

بدعم

بدعم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجمارك السعودية تدعو لتحميل تطبيقها لسرعة تقديم الخدمات الإلكترونية

الجمارك السعودية تدعو لتحميل تطبيقها لسرعة تقديم الخدمات الإلكترونية

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

هذه أسباب إشادة "الاتحاد الدولي للاتصالات" بالبنية الرقمية السعودية

هذه أسباب إشادة "الاتحاد الدولي للاتصالات" بالبنية الرقمية السعودية

شبكة عيون الإخبارية