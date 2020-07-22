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انطلاق الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية"

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انطلاق الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية" انطلاق الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية"
بتنظيم المجلس الرياضي العربي

انطلاق الدورة التدريبية 

ينظم المجلس الرياضي العربي واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عند السادسة من مساء السبت المقبل عن بعد الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية".
وستتركز محاور الدورة التي تحاضر بها الدكتورة آية محمود مدني على التحديات التي تواجهها المرأة العربية في المراحل العمرية المختلفة، ومشاركة المرأة العربية في دورة الألعاب الأولمبية "لاعبة وإدارية ومدربة"، مع ذكر النماذج الناجحة للمرأة العربية بالمنظمات الدولية والرياضية وفي المؤسسات الرياضية المحلية، إضافة إلى الحديث عن دور المرأة في المنظمات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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