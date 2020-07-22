بـ1.95 مليار دولار.. أمريكا تشتري 100 مليون جرعة من لقاح ألماني لـ"كورونا"

★ ★ ★ ★ ★

أظهر نتائج مبشرة في مرحلة مبكرة

أعلنت شركتا فايزر للدواء وبايو.إن.تك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم (الأربعاء)، أنهما ستحصلان على 1.95 مليار دولار من الحكومة الأمريكية لإنتاج وتسليم 100 مليون جرعة من لقاحهما المقترح لمرض كوفيد-19.

وأوضحت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الدفاع، أن الاتفاق يسمح للحكومة الأمريكية بالحصول على 500 مليون جرعة إضافية؛ وفقًا لـ"رويترز".

واللقاح المرشح من فايزر وبايو.إن.تك هو من بين اللقاحات المزمع تجربتها ضمن اختبار واسع، وأظهر اللقاح نتائج مبشرة في مرحلة مبكرة أجريت بدراسات صغيرة على البشر.

وستسلم "فايزر" الجرعات عند حصول المنتج على تصريح بالاستخدام الطارئ أو ترخيص من إدارة الأغذية والدواء الأمريكية بعد استيفاء معايير السلامة والفاعلية في تجربة سريرية واسعة بالمرحلة الثالثة.

ووافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب على إنفاق مليارات الدولارات لتطوير وشراء لقاح محتمل، وأطلقت الحكومة عملية الإنجاز السريع؛ وهو برنامج مشترك بين الوزارتين لتسريع تصنيع اللقاحات والأدوية ووسائل تشخيص الإصابة بفيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد