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"العمر" يوقع عقد استثمار ملعب الجامعة مع شركة الوسائل

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"العمر" يوقع عقد استثمار ملعب الجامعة مع شركة الوسائل السعودية "العمر" يوقع عقد استثمار ملعب الجامعة مع شركة الوسائل

وقع رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم بقاعة التشريفات بالجامعة، عقداً استثمارياً للملعب الرياضي ( ملعب جامعة الملك سعود) مع شركة الوسائل للدعاية والإعلان لمدة عشر سنوات، تبدأ بعد انتهاء العقد الحالي وبعد إجراءات استلام الموقع.

ويعد ملعب الجامعة تحفة معمارية فريدة حيث إنه يحاكي العديد من ملاعب الكرة العالمية فقد روعي في تصميمه أحدث المعايير والمواصفات الدولية، وهو أول ملعب في العاصمة الرياض ينشأ بدون مضمار، وقد سعت الجامعة من خلال هذ المبادرات النوعية إلى تعزيز المداخيل الاستثمارية للجامعة والاعتماد على ذاتها في تنويع مصادر الدخل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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