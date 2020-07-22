الأسر الكافلة بـ"موارد الرياض" تختتم "استثمر وقتك" بتكريم الأيتام الفائزين

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اختتمت إدارة الأسر الكافلة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مبادرة "استثمر وقتك وطور مهاراتك" التي استهدفت فئة الأيتام وأهاليهم المحتضنين لدى الأسر البديلة، بتكريم الفائزين في مسابقة الأطفال "نقرأ لنرتقي" بشهادات تقدير وهدايا عينية بحضور مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومساعده علي القباني.

واشتملت المبادرة التي أقيمت بالتعاون مع فريق "همة عطاء" التطوعي، على مجموعة من اللقاءات والبرامج والمسابقات الثقافية "عن بعد"، مثل دورة التنمر الإلكتروني وأساسيات الرسم، بالإضافة إلى دورة القراءة التي تعرف فيها المستفيدون على أنواع القراءة وفوائدها وكيفية التخطيط لها ومهارات التلخيص والإلقاء الفعال.

وتضمنت المسابقة التحفيزية لفئة الأطفال "نقرأ لنرتقي" مشاركة المتسابقين بقراءة أربع قصص، وتلخيصها باللغة العربية الفصحى، لتتولى لجنة المبادرة مهمة اختيار الفائزين.

يذكر أن البرامج التثقيفية واللقاءات تأتي كجزء من أنواع الرعاية والمتابعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئة الأيتام المحتضنين لتطوير قدراتهم ومساعدة الأسر الكافلة على رعايتهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.