أخبار عاجلة

الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأسر الكافلة بـ"موارد الرياض" تختتم "استثمر وقتك" بتكريم الأيتام الفائزين

Print

الأسر الكافلة بـ

اختتمت إدارة الأسر الكافلة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مبادرة "استثمر وقتك وطور مهاراتك" التي استهدفت فئة الأيتام وأهاليهم المحتضنين لدى الأسر البديلة، بتكريم الفائزين في مسابقة الأطفال "نقرأ لنرتقي" بشهادات تقدير وهدايا عينية بحضور مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومساعده علي القباني.

واشتملت المبادرة التي أقيمت بالتعاون مع فريق "همة عطاء" التطوعي، على مجموعة من اللقاءات والبرامج والمسابقات الثقافية "عن بعد"، مثل دورة التنمر الإلكتروني وأساسيات الرسم، بالإضافة إلى دورة القراءة التي تعرف فيها المستفيدون على أنواع القراءة وفوائدها وكيفية التخطيط لها ومهارات التلخيص والإلقاء الفعال.

وتضمنت المسابقة التحفيزية لفئة الأطفال "نقرأ لنرتقي" مشاركة المتسابقين بقراءة أربع قصص، وتلخيصها باللغة العربية الفصحى، لتتولى لجنة المبادرة مهمة اختيار الفائزين.

يذكر أن البرامج التثقيفية واللقاءات تأتي كجزء من أنواع الرعاية والمتابعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئة الأيتام المحتضنين لتطوير قدراتهم ومساعدة الأسر الكافلة على رعايتهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

الأسر الكافلة بـ

الأسر الكافلة بـ

الأسر الكافلة بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

شبكة عيون الإخبارية