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مدير عام الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمركزي التنعيم والشميسي

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مدير عام الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمركزي التنعيم والشميسي مدير عام الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمركزي التنعيم والشميسي
اطلع على آلية سير العمل للتأكد من جاهزيتهما في إنجاز المعاملات وتنفيذ الإجراءات

مدير عام الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمركزي التنعيم والشميسي

تفقد المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اللجان الإدارية الموسمية في مركزي "التنعيم والشميسي"، اطلع خلالها على آلية سير العمل للتأكد من جاهزيتهما في إنجاز المعاملات وتنفيذ الإجراءات.
وأوضح اللواء اليحيى، أن مراكز اللجان الإدارية في مداخل مكة المكرمة هيئت للعمل على مدار الساعة لإصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، كما تتابع سير العمل مع مراعاة الدقة والوقت في التنفيذ.


وأكد اللواء اليحيى أن عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم بالحج السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، وترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، ومنعه من دخول المملكة حسب المدة النظامية المحددة، والتشهير به، والمطالبة القضائية بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل إذا كانت تعود ملكيتها للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، وشدد على المواطنين والمقيمين بأهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات، وأن أنظمة وتعليمات الحج ستطبق على المخالفين ولن يُتهاون في ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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