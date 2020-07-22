أخبار عاجلة

الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن : فتح المطارات سيكون في النصف الأول من آب المقبل

Print
الاردن : فتح المطارات سيكون في النصف الأول من آب المقبل الاردن : فتح المطارات سيكون في النصف الأول من آب المقبل

جي بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء الثلاثاء ان قررت فتح المطارات في النصف الأول من آب المقبل .

واشار العضايلة ان الفتح التدريجي للمطارات سيتم وفق متطلبات وإجراءات ومتطلبات وقائية صحية شاملة معتدلة الخطورة .

وبين العضايلة ان عودة الأردنيين في الخارج ضمن القائمة الخضراء .

وأكد، أن عملية الفتح التدريجي للمطارات وحركة الطيران تستند لمحورين: المحور الأول: تحديد الدول التي يمكن السفر منها وإليها في هذه المرحلة وفق نظام لتصنيف الحالة الوبائية للدول، وهو نقطة الانطلاق في منظومة العمل، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ولجنة الأوبئة وضعت نظاماً لتصنيف الحالة الوبائية للدول، وأفرزت قوائم للدول بحسب الحالة الوبائية فيها: الخضراء وهي التي تتمتع بحالة وبائية جيدة مشابهة للأردن أو أفضل، ويكون السفر منها وإليها أسهل من حيث متطلبات الحجر، والصفراء التي يتطلب السفر منها وإليها المزيد من الإجراءات الوقائية، والحمراء التي يخضع السفر منها وإليها لمتطلبات صحية ووقائية إضافية.

وعن المحور الثاني قال إنه مجموعة المتطلبات والإجراءات الصحية والوقائية والتنظيمية التي تحكم المسافر والزائر، من لحظة بدء التحضير للسفر للحظة الوصول للأردن ومغادرة المطار. وذلك لحماية صحته، وصحة المتعاملين معه، والحد من وصول العدوى خارجياً للأردن.

وأكد أن آلية السفر للأردنين والزائرين من قائمة الدول الخضراء كمرحلة أولى تجريبية تخضع للتقييم.

وقال، " نعمل على تسيير الرحلات خلال النصف الأول من آب القادم، إذا ما تمكنا بإذن الله من استكمال التنسيق الثنائي مع هذه الدول وتأكيد موافقتها على الإجراءات المتبعة، والاتفاق على التعامل بالمثل من حيث هذه الإجراءات".

وختم، "استمرار فتح المطارات وحركة الطيران سيخضع لتقييم مستمر وتقدير لخطورة الحالة الوبائية ويتم تعديله توسعا أو تضييقاً بحسب مستجدات الحالة الوبائية داخلياً في الأردن، وأيضاً في الدول المسموح السفر منها وإليها".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
البرلمان الصومالي يطيح برئيس الحكومة بسبب إخفاقاته الأمنية

البرلمان الصومالي يطيح برئيس الحكومة بسبب إخفاقاته الأمنية

البرلمان الصومالي يطيح برئيس الحكومة بسبب إخفاقاته الأمنية

البرلمان الصومالي يطيح برئيس الحكومة بسبب إخفاقاته الأمنية

مساء dmc - الحكومة: تغليظ العقوبات على الإسراف في استخدام المياه أو الوصلات الخلسة

مساء dmc - الحكومة: تغليظ العقوبات على الإسراف في استخدام المياه أو الوصلات الخلسة

رئيس شركة إعمار محمد العبار: لولا تسهيلات الحكومة المصرية ما ضاعفنا استثماراتنا

رئيس شركة إعمار محمد العبار: لولا تسهيلات الحكومة المصرية ما ضاعفنا استثماراتنا

شبكة عيون الإخبارية