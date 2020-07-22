الاردن : فتح المطارات سيكون في النصف الأول من آب المقبل

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جي بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء الثلاثاء ان الحكومة قررت فتح المطارات في النصف الأول من آب المقبل .

واشار العضايلة ان الفتح التدريجي للمطارات سيتم وفق متطلبات وإجراءات ومتطلبات وقائية صحية شاملة معتدلة الخطورة .

وبين العضايلة ان عودة الأردنيين في الخارج ضمن القائمة الخضراء .

وأكد، أن عملية الفتح التدريجي للمطارات وحركة الطيران تستند لمحورين: المحور الأول: تحديد الدول التي يمكن السفر منها وإليها في هذه المرحلة وفق نظام لتصنيف الحالة الوبائية للدول، وهو نقطة الانطلاق في منظومة العمل، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ولجنة الأوبئة وضعت نظاماً لتصنيف الحالة الوبائية للدول، وأفرزت قوائم للدول بحسب الحالة الوبائية فيها: الخضراء وهي التي تتمتع بحالة وبائية جيدة مشابهة للأردن أو أفضل، ويكون السفر منها وإليها أسهل من حيث متطلبات الحجر، والصفراء التي يتطلب السفر منها وإليها المزيد من الإجراءات الوقائية، والحمراء التي يخضع السفر منها وإليها لمتطلبات صحية ووقائية إضافية.

وعن المحور الثاني قال إنه مجموعة المتطلبات والإجراءات الصحية والوقائية والتنظيمية التي تحكم المسافر والزائر، من لحظة بدء التحضير للسفر للحظة الوصول للأردن ومغادرة المطار. وذلك لحماية صحته، وصحة المتعاملين معه، والحد من وصول العدوى خارجياً للأردن.

وأكد أن آلية السفر للأردنين والزائرين من قائمة الدول الخضراء كمرحلة أولى تجريبية تخضع للتقييم.

وقال، " نعمل على تسيير الرحلات خلال النصف الأول من آب القادم، إذا ما تمكنا بإذن الله من استكمال التنسيق الثنائي مع هذه الدول وتأكيد موافقتها على الإجراءات المتبعة، والاتفاق على التعامل بالمثل من حيث هذه الإجراءات".

وختم، "استمرار فتح المطارات وحركة الطيران سيخضع لتقييم مستمر وتقدير لخطورة الحالة الوبائية ويتم تعديله توسعا أو تضييقاً بحسب مستجدات الحالة الوبائية داخلياً في الأردن، وأيضاً في الدول المسموح السفر منها وإليها".