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لهيب الشمس في جدة يسقط مراسل "" على الهواء

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لهيب الشمس في جدة يسقط مراسل "الإخبارية" على الهواء لهيب الشمس في جدة يسقط مراسل "" على الهواء
"القصبي" يطمئن على صحته

لهيب الشمس في جدة يسقط مراسل

اطمأن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، على صحة مذيع "" عبدالله الغامدي، الذي أغمي عليه اليوم أثناء قيامه بلقاء على الهواء حول الاحترازات التي تقدمها المسالخ بأمانة محافظة جدة لمرتاديها، وذلك في أتصال هاتفي أجراه معه.

وكانت قناة "الإخبارية" قد أعلنت عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن لهيب الشمس أسقط مراسلها في جدة عبدالله الغامدي، أثناء لقائه مع مدير المسالخ بأمانة محافظة جدة رائد المطيري، قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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لهيب الشمس في جدة يسقط مراسل "الإخبارية" على الهواء

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