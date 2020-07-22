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"صامطة" تستبدل 350 حاوية و1200 برميل نظافة

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تحت إشراف الخدمات البلدية كبداية أولية

استبدلت بلدية محافظة صامطة، حاويات وبراميل النفايات بأخرى جديدة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وقال مدير إدارة الخدمات بالبلدية، عبده بن محمد بدوي: إن استبدال الحاويات والبراميل جاء بتوجيه من رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف.

وأضاف "بدوي" أن عمال النظافة بدؤوا استبدال الحاويات في أغلب المواقع في المحافظة؛ حيث جرى استبدال أكثر من 350 حاوية و1200 برميل في شوارع المحافظة، بإشراف من الخدمات بالبلدية كبداية أولية لاستبدال الحاويات في المحافظة والقرى التابعة لها، وإضافة حاويات جديدة في بعض المواقع التي تحتاج لذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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