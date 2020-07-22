اعتبارًا من اليوم.. قنوات اقرأ تستعدّ لتغطية الحج بـ3 لغات

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ستكون مختلفة عن كل السنوات لظروف جائحة كورونا

تستعدّ قنوات اقرأ الفضائية بلغاتها الثلاث: العربية والإنجليزية والفرنسية؛ لتغطية موسم الحج لهذا العام 1441 هجرية، والتي تعتبر تغطية مختلفة عن كل السنوات وذلك لظروف جائحة كورونا التي ألمَّت بالعالم.

وتأتي هذه التغطية تحت شعار (عند بيتك المحرم)، كما أضافت اقرأ في خطتها الإعلامية البرامجية والتواصل الاجتماعي شعار التواصل الحكومي (بسلام آمنين).



وتبدأ هذه التغطية من تاريخ 1 وحتى 12 ذي الحجة، وتتنوّع البرامج والتقارير والأفلام الوثائقية والتاريخية الحصرية التي تمتلكها مكتبة اقرأ الإعلامية بمختلف اللغات؛ حيث تطلق اقرأ مجموعة برامج منوعة على الهواء مباشرة من المدينة المنورة فتاوى الحج للشيخ الدكتور عبدالله المصلح، ويوميات الحج وأخباره، وتابع الحج الذي يحكي عن التقنيات المتطورة والمواكبة لحج هذا العام وتاريخ الحج الذي يحكي قصة توقف الحج والأحداث التي مرّت به في الماضي، مع تنوع الضيوف المشاركين في هذه التغطية.



كما تركز اقرأ في تغطيتها المباشرة وتقاريرها اليومية على جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين على جهودهم الحثيثة لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المشاعر ومختلف القطاعات الحكومية المشاركة في الحج طوال السنوات الماضية، وحرص المملكة على إقامة شعيرة الحج هذا العام رغم الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم تحت إجراءات احترازية صارمة واهتمام بالغ بالحجاج.

ويشارك في التغطية عدد من المفتين من مختلف دول العالم والمسؤولين لتسليط الضوء على هذه الجهود والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.