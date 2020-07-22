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في نسخته الأولى.. الاتحاد السعودي للهجن يطلق سباق المفاريد 2020

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في نسخته الأولى.. الاتحاد السعودي للهجن يطلق سباق المفاريد 2020

أعلن الاتحاد السعودي للهجن إطلاق سباق المفاريد 2020 في نسخته الأولى خلال الفترة 1 - 2 محرم 1442هـ الموافق 20 - 21 أغسطس المقبل، وذلك في 6 ميادين بالمملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أن سباق المفاريد سيقام في كل موسم رياضي؛ إذ يأتي إعلان سباق المفاريد 2020 ضمن إستراتيجية الاتحاد لدعم الميادين ورياضة الهجن.


وسيكون مجموع أشواط السباق 300 شوط بجوائز تقدر بأكثر من نصف مليون ريال في الميادين التالية: الطائف بعدد 80 شوطًا، وميدان تبوك بعدد 60 شوطًا، وكل من ميادين حائل ونجران والرياض وميدان الجزيرة بالأحساء بعدد 40 شوطًا لكل ميدان.

يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أعلن قبل أيام أنظمته ولوائحه الجديدة التي بدأ بتطبيقها في تاريخ 28 ذي القعدة 1441هـ الموافق 19 يوليو 2020م؛ حيث يعد سباق المفاريد 2020 أول سباق تطبق من خلاله الأنظمة واللوائح.

الاتحاد السعودي للهجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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