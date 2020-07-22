أخبار عاجلة

الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان

Print
إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان

جي بي سي نيوز:- أغلقت إسرائيل، المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان السورية المحتلة، حتى نهاية الشهر الجاري، بعد هجمات نُسبت للجيش الإسرائيلي، في داخل الأراضي السورية الليلة الماضية.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء "تم إغلاق المجال الجوي لمرتفعات الجولان، أمام الرحلات الجوية المدنية فوق 5000 قدم" ، وفق "الاناضول" .

وأضافت "سيبقى الحظر ساري المفعول حتى 31 يوليو / تموز".

ولم تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وسبق لإسرائيل أن أغلقت المجال الجوي لمرتفعات الجولان عدة مرات في الماضي، بعد هجمات داخل الأراضي السورية نسبت لها.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

حزب الأسد يفوز بغالبية مقاعد برلمان النظام السوري

حزب الأسد يفوز بغالبية مقاعد برلمان النظام السوري

الرزاز لاذاعة اميركية : ملتزمون تاريخيا بحل الدولتين

الرزاز لاذاعة اميركية : ملتزمون تاريخيا بحل الدولتين

صحيفة اسرائيلة تروي كيف نفذ الاردني طاهر خلف عملية قتل 3 غواصين بـ " الشاكوش "

صحيفة اسرائيلة تروي كيف نفذ الاردني طاهر خلف عملية قتل 3 غواصين بـ " الشاكوش "

شبكة عيون الإخبارية