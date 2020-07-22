إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان

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جي بي سي نيوز:- أغلقت إسرائيل، المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان السورية المحتلة، حتى نهاية الشهر الجاري، بعد هجمات نُسبت للجيش الإسرائيلي، في داخل الأراضي السورية الليلة الماضية.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء "تم إغلاق المجال الجوي لمرتفعات الجولان، أمام الرحلات الجوية المدنية فوق 5000 قدم" ، وفق "الاناضول" .

وأضافت "سيبقى الحظر ساري المفعول حتى 31 يوليو / تموز".

ولم تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وسبق لإسرائيل أن أغلقت المجال الجوي لمرتفعات الجولان عدة مرات في الماضي، بعد هجمات داخل الأراضي السورية نسبت لها.