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شاهد.. شواطئ ينبع الصناعية تخضع لمراقبة بيئية للتأكد من سلامة مياها

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إجراء اختبارات تراكيز الطحالب لضمان خلوها من كل أنواع البكتيريا الضارة

شاهد.. شواطئ ينبع الصناعية تخضع لمراقبة بيئية للتأكد من سلامة مياها

هيئت مدينة ينبع الصناعية جميع مرافقها وشواطئها وحدائقها لاستقبال سكانها وزوارها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بتوفير أفضل الخدمات في مرافقها العامة في الشواطئ والحدائق العامة والرياضية.

ولم يقتصر اهتمام الهيئة الملكية بينبع على مرافقها السياحية والترفيهية بل امتد الاهتمام إلى مياه البحر والذي يقصدها هواة البحر للاستمتاع بأجوائه اللطيفة والتي تخفف من ارتفاع درجات الحرارة في مثل هذه الأيام من السنة.

من جانبها، قامت الفرق البيئية وكإجراءات وقائية للمحافظة على سلامة وصحة مرتادي مناطق السباحة من الزائرين والمتنزهين بالمدينة بعمل اختبارات جودة مياه الشواطئ باستخدام أحدث الأجهزة العلمية التي تحلل المتغيرات الكيميائية والفيزيائية المختلفة إضافة إلى اختبارات تراكيز الطحالب وخلو مياه الشواطئ من أنواع البكتيريا الضارة مثل البكتيريا الإشريكية القولونية.

شاهد.. شواطئ ينبع الصناعية تخضع لمراقبة بيئية للتأكد من سلامة مياها

شاهد.. شواطئ ينبع الصناعية تخضع لمراقبة بيئية للتأكد من سلامة مياها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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