"الخلب" يتفقد ميناء ينبع التجاري والصناعي وينوه بمستوى التجهيزات

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بهدف متابعة سير الأعمال وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

تفقد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، اليوم، ميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بهدف متابعة سير الأعمال وجودة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وقام رئيس الهيئة العامة للموانئ خلال الزيارة، بجولة ميدانية داخل الميناءين اطلع من خلالها على الأرصفة ومحطات الحاويات والساحات والمباني والتجهيزات البحرية، كما اطلع على الإمكانات والمقومات والمشاريع الحالية والمستقبلية؛ من بينها شركة المسيرة للأعلاف إحدى الشركات المستثمرة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وكذلك الوقوف على المشروع الأمني ومشروع موقع شركة سالك، وصالة الركاب، ومشروع المؤسسة العامة للحبوب بميناء ينبع التجاري.

وخلال اللقاء نوه المهندس الخلب بمستوى التجهيزات البحرية والمعدات المتطورة والكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في الميناءين، والتي لم تتأثر جهودها وعطاؤها خلال جائحة كورونا المستجد، مشيدًا أن هذه الجهود ستُسهم في رفع الأداء والخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة.



ولفت رئيس الهيئة العامة للموانئ النظر إلى الاهتمام والرعاية التي يحظى بها قطاع الموانئ من قبل القيادة الحكيمة؛ إيماناً بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتسيير الحركة التجارية وسلاسل الإمداد العالمي.