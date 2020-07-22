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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 7427.89 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7427.89 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 7427.89 نقطة
بتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال لأكثر من 320 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 10.63 نقطة ليقفل عند مستوى 7427.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 295 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: حلواني إخوان، وباعظيم، وأسترا الصناعية، وعناية، واليمامة للحديد؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: العمران، وبحر العرب، والبحر الأحمر، وفيبكو، وشمس؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و8.94%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وإعمار، وجاكو، وأمانة للتأمين، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبحر العرب، والعمران، والراجحي، والبحري؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 11.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8269.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 358 ألف سهم تقاسمتها 977 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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