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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني
اطمأن فيه على صحة الملك

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه -أيده الله- الصحة والعافية.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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