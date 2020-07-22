خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني

اطمأن فيه على صحة الملك
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه -أيده الله- الصحة والعافية.
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه -أيده الله- الصحة والعافية.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة.