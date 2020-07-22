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"الشؤون الإسلامية" تُفعل خدمة الرد الآلي على فتاوى واستفسارات الحجاج

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"الشؤون الإسلامية" تُفعل خدمة الرد الآلي على فتاوى واستفسارات الحجاج "الشؤون الإسلامية" تُفعل خدمة الرد الآلي على فتاوى واستفسارات الحجاج
توفير وسائل الإجابة عن الاستفتاءات عبر أحدث وسائل التقنية المتاحة

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم تشغيل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة وبعشر لغات عالمية، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري 1441هـ.

وأوضحت الوزارة، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة، في بيان لها، أن خدمة الرد الآلي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة للحجاج، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، مبينة أن اللغات العالمية المعتمدة لخدمة الرد الآلي هي "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية".

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومن ذلك توفير وسائل الإجابة عن الاستفتاءات عبر أحدث وسائل التقنية المتاحة، لافتة إلى أن خدمة الرد الآلي لاستفسارات وفتاوى الحج أثبتت كفاءتها بالتسهيل على الحجاج في الوصول إلى الإجابة الشافية عن إشكالاتهم الشرعية بالحج.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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