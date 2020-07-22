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"الملكية الفكرية" تطلب مرئيات العموم على لائحة نماذج المنفعة

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"الملكية الفكرية" تطلب مرئيات العموم على لائحة نماذج المنفعة "الملكية الفكرية" تطلب مرئيات العموم على لائحة نماذج المنفعة
المشروع يهدف لتحفيز الابتكارات الصغيرة أو الثانوية أو قصيرة المدى

دعت الهيئة للملكية الفكرية عموم المهتمين لإبداء الرأي على مشروع لائحة نماذج المنفعة وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل الأربعاء 29/ 12/ 1441هـ الموافق 19/ 8/ 2020م، وذلك بإرسالها عبر بريد الهيئة الرسمي saip@saip.gov.sa مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.

ويهدف مشروع لائحة نماذج المنفعة إلى توفير الحماية لها في المملكة العربية السعودية، التي تعرف أيضاً بابتكارات المنفعة أو البراءات المصغرة، وتحفيز الابتكارات الصغيرة أو الثانوية أو قصيرة المدى، وتسريع الحصول على الحماية وتقليل تكلفتها وتبسيط إجراءاتها.

وتتطلع الهيئة للاستفادة من مرئيات المهتمين من القطاعين الحكومي والخاص من الجهات والأفراد بشأن "شروع لائحة نماذج المنفعة" من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة SAIP.GOV.SA بلغته العربية.الهيئة السعودية للملكية الفكرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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