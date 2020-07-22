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"حزب الله" يعترف بمقتل أحد عناصره في الهجوم الإسرائيلي على سوريا

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"حزب الله" يعترف بمقتل أحد عناصره في الهجوم الإسرائيلي على سوريا "حزب الله" يعترف بمقتل أحد عناصره في الهجوم الإسرائيلي على سوريا
نعاه في بيان مقتضب

اعترفت ميليشيا حزب الله اللبنانية، بمقتل أحد عناصرها ويدعى علي كامل محسن في الهجوم الذي شنته إسرائيل على مواقع لإيران وميليشياتها على مشارف العاصمة السورية دمشق مساء الاثنين الماضي، حسب ما أوردت "رويترز" اليوم الأربعاء.

ونعت ميليشيا حزب الله "محسن" في بيان مقتضب، مؤكدة مقتله في ضربة إسرائيلية.

وبعد مقتل عضوين من ميليشيا حزب الله في أغسطس (آب) الماضي، توعد حسن نصر الله بالرد إذا قتلت إسرائيل أي مقاتل آخر من صفوف الميليشيا في سوريا.

وينشر "حزب الله" مقاتلين في سوريا في إطار مساع مدعومة من إيران لمساندة نظام بشار الأسد في صراع بدأ باحتجاجات على حكمه عام 2011.

ميليشيا حزب الله اللبنانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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