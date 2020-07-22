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الإثارة تتجدد بين الهلال والنصر.. مسرح "الدرة" جاهز لاستضافة الحدث

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وفق بروتوكولات وزارة الرياضة.. لقاء منتظر عنوانه "مفترق طرق"

الإثارة تتجدد بين الهلال والنصر.. مسرح

اكتملت جاهزية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "الدرة" لاستضافة "ديربي العاصمة" الذي يجمع الهلال (متصدر الدوري) ووصيفه النصر، في قمة منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وتحديداً في الخامس من أغسطس المقبل.
وقد أنهت إدارة الملعب الترتيبات اللازمة لاستضافة الحدث، وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية، الصادرة من قبل وزارة الرياضة، من حيث وضع ملصقات خاصة بالتباعد الاجتماعي، والتعقيم.
يُذكر أن نتيجة لقاء الهلال والنصر (المنتظر) ستشكل مفترق طرق بالنسبة للفريقين، ففي حالة فوز الأزرق فإنه سيوسع الفارق النقطي مع الفريق الأصفر إلى 9 نقاط، وفي حال حدث العكس فإن النصر سيقلص الفارق إلى 3 نقاط، لذا من المتوقع أن يحظى اللقاء بالإثارة والندية.

ملعب الملك فهد الدولي الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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