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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي.. 12 وافداً و48 جريمة سرقة

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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي.. 12 وافداً و48 جريمة سرقة شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي.. 12 وافداً و48 جريمة سرقة
سرقوا بطاريات وقواطع نحاسية من غرف تشغيل أبراج شركات الاتصالات

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي.. 12 وافداً و48 جريمة سرقة

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من "12 وافداً، من الجنسيتين الباكستانية والهندية"؛ لتورطهم بارتكاب 48 حادثة تمثلت بسرقة البطاريات والقواطع النحاسية والمواد الكهربائية من غرف تشغيل أبراج شركات الاتصالات واللوحات الإرشادية الضوئية في أحياء "النظيم والنسيم والقيروان"، بلغت قيمتها "864,000" ريال.

وقال "الكريديس": تم ضبط مستودع بحي الرمال شرق الرياض استخدموه لتخزين المسروقات، والعثور على جزء منها وتم استرداده، إضافةً إلى مبلغ مالي قدره "14,000" ريال.

وأضاف: تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض جرائم الاعتداء على الأموال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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