أخبار عاجلة

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفيصل" يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لموسم الحج

Print
"الفيصل" يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لموسم الحج "الفيصل" يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لموسم الحج
تشمل تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات ومشروع أنفاق العزيزية والشعبين

اعتمد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441هـ، بمتابعة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة ميدانية من قبل مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي.

وتشتمل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مشاريع: تشغيل وصيانة مشروع المنشأة الجمرات وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة.

وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بمنطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم وهي جائحة كورونا، حيت اشتملت الخطة على العديد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الأول بالمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.

وقال: "هناك تنسيق متواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية، مبيناً أن خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضاً على مهام المركز الإعلامي في بيث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.

وأبان المتحدث الرسمي للهيئة أن الخطة التشغيلية تولي اهتماماً في متابعة مختلف المشاريع، من حيث التشغيل والصيانة ومتابعة أنظمة العمل واختبارها قبل بدء موسم الحج؛ وذلك لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة موسم الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها

المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها

شبكة عيون الإخبارية