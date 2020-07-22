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"الصحة العالمية": الأمريكيتان هما البؤرة الساخنة لـ"كورونا" لكنه يتسارع في أفريقيا

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"الصحة العالمية": الأمريكيتان هما البؤرة الساخنة لـ"كورونا" لكنه يتسارع في أفريقيا "الصحة العالمية": الأمريكيتان هما البؤرة الساخنة لـ"كورونا" لكنه يتسارع في أفريقيا
اتجاهات مقلقة للفيروس في جنوب أوروبا

حذر رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان، اليوم الأربعاء، من أن الأمريكيتين لا تزالان هما البؤرة الساخنة الرئيسية لفيروس كورونا المستجد، لكن المرض بدأ يتسارع في أفريقيا.

وأوضح "ريان" لإذاعة نيوزتوك في أيرلندا مسقط رأسه، أن هناك اتجاهات مقلقة للعدوى بفيروس كورونا في جنوب أوروبا ومنطقة البلقان، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه رغم أن المرض أصبح تحت السيطرة في غرب أوروبا، ما زالت هناك اتجاهات مثيرة للقلق في جنوب أوروبا والبلقان، ولم يجر تجاوز مرحلة الخطر بعد في المحيط الأوروبي، الأمر يستدعي الحرص الدائم.منظمة الصحة العالمية مايك ريان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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