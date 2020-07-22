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بلدية "أم سرار" بالخميس تزيل 165 بسطة عشوائية مخالفة

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المراقبون نفذوا 44 جولة وضبطوا 6 منشآت صحية مخالفة

بلدية

أعلن المتحدث الرسمي باسم بلدية خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن بلدية أم سرار الفرعية ضبطت خلال الأسبوع الماضي ست منشآت صحية مخالفة.

وقال "القرني": تم تنفيذ أكثر من 44 جولة ميدانية، وأزال المراقبون 165 بسطة عشوائية مخالفة، وقاموا باتخاذ كل الإجراءات النظامية.
وأشار إلى مصادرة 515 كجم من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر و60 كرتون حليب منتهي الصلاحية.
يأتي ذلك في إطار تكثيف بلدية أم سرار الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط جولاتها الميدانية لمراقبة الأسواق التجارية ومتابعة الباعة الجائلين والبسطات العشوائية، حرصاً على تفعيل حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتهدف هذه الجهود إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية وتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار .

ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

بلدية

بلدية

بلدية

بلدية خميس مشيط بدر آل خويلد القرني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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