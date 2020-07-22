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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 8 مساء

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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 8 مساء "مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 8 مساء
"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح نشطة على عدد من المحافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.مديرية الدفاع المدني الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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