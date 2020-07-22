أخبار عاجلة

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت"

Print
انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت"
وسط مخاوف من موجة انتشار ثانية لـ"كورونا"

انخفاض سعر نفط خام القياس العالمي

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة، بعد صدور بيانات اليوم، تشير إلى زيادة المخزون الأمريكي أكثر من التوقعات، إضافة إلى تراجع الطلب هناك، وسط مخاوف من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا.

وتراجع مزيج برنت صباح اليوم بمقدار 0.18 بنسًا؛ مما يعادل 0.41% عند 43.76 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.9% أو ما يعادل 39 سنتًا، عند 41.53 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.النفط النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 25/7/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 25/7/2020

أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية

أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية

أيام على عيد الأضحى.. اعرف أسعار اللحوم والأفضل للشواء

أيام على عيد الأضحى.. اعرف أسعار اللحوم والأفضل للشواء

8 الصبح - الحكومة تنفي زيادة الأسعار تزامنا مع الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد

8 الصبح - الحكومة تنفي زيادة الأسعار تزامنا مع الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد

شبكة عيون الإخبارية