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"هيئة الشرقية" تنفّذ خطة إجازة عيد الأضحى.. برامج توعوية ووقائية

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"هيئة الشرقية" تنفّذ خطة إجازة عيد الأضحى.. برامج توعوية ووقائية "هيئة الشرقية" تنفّذ خطة إجازة عيد الأضحى.. برامج توعوية ووقائية
جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية وفق التدابير الاحترازية

ينفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا؛ بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل هذه الخطة جميع هيئات محافظات المنطقة الشرقية، وترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية، ويتخلل الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب، واغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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