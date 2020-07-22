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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز
اعلن أنه سيصلى عليها اليوم الأربعاء في مدينة الرياض

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز رحمها الله.

تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 1/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".الديوان الملكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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