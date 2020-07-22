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.. لحظة إطلاق النار على جنازة في أمريكا وإصابة 14 شخصًا

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بالفيديو.. لحظة إطلاق النار على جنازة في أمريكا وإصابة 14 شخصًا .. لحظة إطلاق النار على جنازة في أمريكا وإصابة 14 شخصًا
كانت مجموعة تحاول الاحتماء من الرصاص المنهمر

بالفيديو.. لحظة إطلاق النار على جنازة في أمريكا وإصابة 14 شخصًا

كشف شريط لحظة إطلاق النار على مشاركين في جنازة بولاية شيكاجو الأمريكية يوم الثلاثاء؛ مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت الشرطة إن عددًا من الأشخاص أصيبوا عندما فتح ركاب سيارة النار على مشاركين في جنازة بمنطقة ساوث سايد بولاية شيكاجو الأمريكية يوم الثلاثاء، وإن المشاركين ردوا بإطلاق الرصاص على المهاجمين.

وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية شريط فيديو يظهر فيه مجموعة من المشاركين في الجنازة، وهم يسرعون محاولين الاحتماء من الرصاص المنهمر.

وقال إريك كارتر النائب الأول لمراقب الشرطة في مؤتمر صحفي: إنه تم العثور على حوالى 60 غلاف قذيفة في مكان الحادث بحي أوبورن جريشام، وإن هناك شخصًا محتجزًا. وأضاف أن 14 شخصًا يُعالَجون في خمسة مستشفيات؛ مضيفًا أن حالاتهم لم تُعرف بعد.

وخلال عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو، أصيب 87 شخصًا بالرصاص في شيكاجو وقتل 17، بينهم طفلان.إطلاق النار ولاية شيكاجو الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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