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جامعة طيبة تناقش مع "السجون" قبول النزلاء في البكالوريوس أو الدبلوم

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جامعة طيبة تناقش مع "السجون" قبول النزلاء في البكالوريوس أو الدبلوم جامعة طيبة تناقش مع "السجون" قبول النزلاء في البكالوريوس أو الدبلوم
بحثتا البرامج الأكاديمية والتخصصات التي تتواءم مع احتياج سوق العمل

جامعة طيبة تناقش مع

عقدت جامعة طيبة بالمدينة المنوّرة، أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع مديرية السجون بمنطقة المدينة المنوّرة وذلك لتفعيل الشراكة بين الجهتين، حيث ناقشا البرامج الأكاديمية والتخصصات التي تتواءم مع احتياج سوق العمل ورؤية المملكة 2030 وتخدم المستفيدين من النزلاء.

وأوضح وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود، أن الاجتماع ناقش السبل الممكنة لقبول وتقديم الدراسة الجامعية وتذليل العقبات للنزلاء وإنشاء لجنة متخصصة للتعليم الجامعي بالسجون وكذلك فتح الفرص للنزلاء لدراسة مختلف البرامج التعليمية.

وأشار آل مسعود، إلى ما تقوم به قيادة المملكة -حفظها الله- لدعم مثل هذه المبادرات وتعزّز من وضعها في المجتمع وتنفيذ مثل هذه الشراكات بين القطاعات الحكومية، والجامعة سبّاقة في صياغة هذه المبادرات وابتكارها وجعلها نموذجاً يُحتذى به على مستوى المملكة.جامعة طيبة المدينة المنوّرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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