أخبار عاجلة

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أوكرانيا تعفي السياح السعوديين من تأشيرة الدخول وهذا موعد التنفيذ

Print
كانت تشترط الحصول عليها قبل السفر

أوكرانيا تعفي السياح السعوديين من تأشيرة الدخول وهذا موعد التنفيذ

أعلنت السفارة الأوكرانية بالرياض، صدور المرسوم الرئاسي الأوكراني، بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا، وذلك اعتباراً من أول أغسطس القادم، وبذلك يمكن للسياح والزوّار من السعوديين السفر إلى أوكرانيا دون تأشيرة مسبقة والحصول عليها من المطار مباشرة.

يُذكر أن المملكة سمحت للمواطنين من أوكرانيا بالدخول الى المملكة دون تأشيرة دخول مسبقة والحصول عليها فور الوصول إلى المطارات حيث سيكون بمقدور الأوكرانيين السفر الى المملكة العربية السعودية دون تأشيرة مسبقة، وإنما فقط بتأشيرة سياحية تمنح للمواطن فور وصوله إلى المطارات السعودية.

السفارة الأوكرانية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجمارك السعودية تدعو لتحميل تطبيقها لسرعة تقديم الخدمات الإلكترونية

الجمارك السعودية تدعو لتحميل تطبيقها لسرعة تقديم الخدمات الإلكترونية

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

هذه أسباب إشادة "الاتحاد الدولي للاتصالات" بالبنية الرقمية السعودية

هذه أسباب إشادة "الاتحاد الدولي للاتصالات" بالبنية الرقمية السعودية

شبكة عيون الإخبارية