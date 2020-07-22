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الكويت وعمان والسودان.. الجائحة تتواصل وهنا سقط أول ضحية من الأطباء

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الكويت وعمان والسودان.. الجائحة تتواصل وهنا سقط أول ضحية من الأطباء الكويت وعمان والسودان.. الجائحة تتواصل وهنا سقط أول ضحية من الأطباء
أرقام وتطورات جديدة في الدول الثلاث سُجلت خلال آخر 24 ساعة

الكويت وعمان والسودان.. الجائحة تتواصل وهنا سقط أول ضحية من الأطباء

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1660 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 71.547 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 349 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 47.922 حالة.

من ناحية أخرى، توفي الطبيب الكويتي عبدالله شعيب متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وهو أول طبيب كويتي يتوفى بالوباء.

ووفق ما ذكرته جريدة "القبس" الكويتية؛ فإن "شعيب" طبيب جراح أصيب في محجر وزارة الأشغال مطلع يوليو، وتم إدخاله العناية المركزة في مستشفى جابر، جراء وجود مضاعفات صحية.

ونعى وزير الصحة د.باسل الصباح، الطبيب الراحل عبر حسابه على موقع تويتر: "خالص العزاء لأسرة الزميل الدكتور عبدالله شعيب، نسأل الله -جلت قدرته- أن يتغمده الله بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

في تطور آخر، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 21 عامًا.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11127 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 706 حالات، وتسجيل 109 حالات شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 5816 حالة.عمان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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