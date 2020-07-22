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ستعوض السائحين بالنقود.. تعلن عن إجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة

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ستعوض السائحين بالنقود.. روسيا تعلن عن إجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة ستعوض السائحين بالنقود.. تعلن عن إجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة
خصصت 15 مليار روبل بسبب صعوبات تواجه القطاع جراء جائحة "كورونا"

ستعوض السائحين بالنقود.. روسيا تعلن عن إجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة

كشف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم، عن إجراءات عدة لدعم قطاع السياحة الداخلية، وخاصة في وقت تواجه فيه شركات السياحة صعوبات جراء جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على القطاع.

وقال ميشوستين: إن الروسية ستقوم بتعويض السائح الروسي جزءًا من نفقاته عند قيامه برحلة سياحية إلى مناطق محددة في .

وأضاف وفق "روسيا اليوم" أن الحكومة ستقوم بإرجاع ما بين 5 و15 ألف روبل (نحو 211 دولار) للسائح؛ كتعويض عن جزء من نفقاته عند استجمامه في مناطق محددة من البلاد.

وأوضح أن المبلغ سيتم تحديده بناء على المنطقة التي سيزورها السائح وعلى الرحلة السياحية.

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن الحكومة خصصت لذلك ما يقارب 15 مليار روبل (نحو 211 مليون دولار).

ولفت إلى أن الحكومة قدمت لشركات السياحة مساعدات بقيمة 3.5 مليار روبل؛ لمواجهة تبعات أزمة كورونا؛ حيث تُعد السياحة من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الأزمة.

وجاء إعلان ميشوستين اليوم الأربعاء خلال تقديمه تقريرًا لمجلس النواب الروسي "الدوما" عن أداء الحكومة في العام 2019.رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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