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معرفة عميقة وخبرة مهنية مميزة.. عمر الجاسر رئيسًا تنفيذيًّا لـ"العربية للعود"

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معرفة عميقة وخبرة مهنية مميزة.. عمر الجاسر رئيسًا تنفيذيًّا لـ"العربية للعود" معرفة عميقة وخبرة مهنية مميزة.. عمر الجاسر رئيسًا تنفيذيًّا لـ"العربية للعود"
حاصل على الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة ويلز في لندن

معرفة عميقة وخبرة مهنية مميزة.. عمر الجاسر رئيسًا تنفيذيًّا لـ

أصدر مجلس إدارة الشركة العربية للعود، قرارًا بتعيين عمر بن عبدالعزيز الجاسر رئيسًا تنفيذيًّا للشركة؛ لتولي إدارة أعمالها اعتبارًا من تاريخ 20 يوليو الجاري، ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب.

وجاء قرار مجلس إدارة الشركة العربية للعود بتعيين عمر الجاسر رئيسًا تنفيذيًّا؛ استنادًا إلى معرفته العميقة وخبرته المهنية والأكاديمية المتميزة في مجال الإدارة والصناعة والتجزئة، ونتيجة لتسلسل خبراته المتراكمة في قيادة إدارات وأقسام الشركة ودوره في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الشركة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، والماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة ويلز البريطانية في لندن.

الجدير بالذكر أن الشركة العربية للعود حققت عددًا من الإنجازات العالمية والمحلية والتي تَصَدّرها عمر الجاسر من خلال متابعته لها وقيادته لمسيرة تحقيقها بمشاركة جميع موظفي العربية للعود، ومنها حصولها على شهادة موسوعة غينيس العالمية كـ"أكبر علامة تجارية للعطور الفاخرة للجنسين في العالم"، والعديد من الإنجازات التي تحققت للشركة.

وتؤكد الشركة في هذا المسعى أن روح التطوير والمبادرة، ستلازم حضورها في كل أعمالها القادمة واستراتيجيات الانتشار العالمي الذي حققت فيه الريادة بتواجدها في أكثر من ٣٦ دولة حول العالم، وسعيها لزيادة مساحة تواجدها في خريطة دول العالم؛ سعيًا نحو تحقيق شعار "صنع في " كشعار للجودة في عالم العطور.

وتبارك الشركة هذا القرار الإداري، وتؤكد حضورها وتميزها في تواجدها الاستراتيجي وأعمالها الحالية والمستقبلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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