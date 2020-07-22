بعد ملء سد النهضة.. إثيوبيا: أصبح لدينا بحيرة ولن تعود مياهها للنيل

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مصراوي Masrawy

(وكالات):

هنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، وقال في تغريدة تصعيدية: :بات لدينا بحيرة، ولن تتدفق مياهها نحو نهر النيل.

وكتب أندارجاشيو في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: "تهانينا! كان نهر النيل والآن أصبح هناك بحيرة، ولن تتدفق مياهها نحو النهر، منها ستحصل إثيوبيا على ما تحتاج إليه من أجل التنمية". وتابع: "في الحقيقة.. النيل لنا".

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن أمس الثلاثاء، أن أديس أبابا استطاعت إنجاز ملء المرحلة الأولى لخزان سد النهضة خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار، بالتزامن مع عقد قمة أفريقية مُصغرة بين مصر وإثيوبيا والسودان بهدف التوصل إلى اتفاق يتعلق بالملء الأولي والتشغيل السنوي للسد.

وحسب البيان الصادر عن مكتب آبي أحمد، فإن الاجتماع الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات اختتم مع توصل جميع الأطراف إلى تفاهم مشترك رئيسي يمهد الطريق للاتفاق الشامل .

اتفقت الدول الثلاث على مزيد من المناقشات الفنية بشأن التعبئة لمواصلة العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والمضي قدما في اتفاق شامل.