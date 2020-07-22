شركة Acronis تستحوذ على شركة DeviceLock لإضافة قدرات الوقاية من فقد البيانات والتحكم في الأجهزة إلى مجموعة منتجات الحماية الإلكترونية المتنامية الخاصة بالشركة

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أعلنت شركة Acronis، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الحماية الإلكترونية، اليوم عن الاستحواذ على شركة DeviceLock, Inc. ، المورد الرائد لبرامج منع تسرب بيانات التحكم في أجهزة / منافذ النقاط الطرفية للمشروعات والمؤسسات الحكومية حول العالم. وكجزء من الاتفاقية، ستصبح شركة DeviceLock شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Acronis.

وتتمتع شركة DeviceLock، وهي الشركة الرائدة في مجال منع فقد البيانات (DLP) والتي تحمي 4 ملايين جهاز كمبيوتر في أكثر من 5000 منظمة حول العالم، بحضور عالمي للعملاء عبر مجموعة واسعة من أنواع الأعمال، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية، والقطاعات الطبية، والصيدلانية، والقطاعات الحكومية وقطاعات الدفاع، وقطاعات التصنيع، وتجارة التجزئة.

وقد تم تصميم مجال منع فقد البيانات في شركة DeviceLock لمنع تسرب البيانات من المصدر، حيث إن ما يقرب من ثلثي حوادث تسرب البيانات الخطيرة تحدث بسبب الموظفين أو المقاولين أو الزوار، سواء من خلال الأخطاء غير المقصودة أو النوايا الخبيثة. وتوفر حلول DeviceLock الحماية من الدرجة الأولى للبيانات القيّمة من هذا التهديد الداخلي الخطير. وسيساعد اكتساب هذه القدرات الجديدة على تعزيز مهمة شركة Acronis فيما يتعلق بتقديم حماية إلكترونية على مستوى عالمي لكل الشركات.

وستقوم شركة Acronis بدمج تقنيات شركة DeviceLock في منصة Acronis الإلكترونية، مما يجعل الخدمات الجديدة متاحةً من خلال بوابة حلول سحابة Acronis الإلكترونية. وفي نفس الوقت ستستمر شركة Acronis في العمل على إصدارات جديدة من مجموعة DeviceLock DLP مع الحفاظ على الدعم التقني الكامل.

بالإضافة إلى مجموعة منع فقد البيانات الكاملة من DeviceLock، ستوفر شركة Acronis للعملاء والشركاء منهجيةً بسيطةً وبأسعار معقولة لمنع تسرب البيانات من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظامي تشغيل Windows وMac، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وجلسات وتطبيقات Windows الافتراضية، والتي تغطي مجالات الحماية الإلكترونية الخمسة، وهي السلامة وسهولة الوصول والخصوصية والأصالة والأمن (SAPAS) لجميع البيانات والتطبيقات والأنظمة.

قال سيرغي "SB" بيلوسوف، مؤسس شركة Acronis والمسؤول التنفيذي لها، "من خلال إضافة DeviceLock إلى مجموعة منتجات الشركة المتعلقة بمنتجات وخدمات الحماية الإلكترونية، فنحن نوفر لشركائنا وعملائنا وسيلة سهلة لتوفير مستوى غير مسبوق من الأداء الوظيفي بين حلول منع فقد البيانات لنقطة النهاية بنطاق أسعار في متناول الجميع". وأضاف "نحن نتطلع إلى تطوير حلول جديدة داخليًا، وكذلك الاستحواذ على المزيد من الموردين الرائدين لإضافة المزيد من القدرات إلى مجموعتنا الحالية. إن عالم أمن تقنيات المعلومات يتغير دائمًا، ونحن مصممون على مواصلة تطوير حلولنا لتلبية الاحتياجات دائمة التغير للسوق".

ترى شركة Acronis أن هناك قيمة كبيرة في توفير خدمات شركة DeviceLock لمجتمعها المكون من 50000 شريك في قناة تقنيات المعلومات، مما يتيح لموفري الخدمات المدارة (MSP) وموفري الخدمات إدارة احتياجات حماية البيانات لعملائهم بشكل أفضل. إن قدرة شركة Acronis على تلبية متطلبات نشر البنية التحتية حسب الموقع والميزانية وحالة الاستخدام توفر لهم الأفضل فيما يتعلق بالتحكم والمرونة، من أجل توفير الحماية الإلكترونية من خلال حل الحماية الإلكترونية من شركة Acronis. وتخطط شركة Acronis لمواصلة تعزيز عروض الحماية الإلكترونية، وإضافة القدرات التي يطلبها الشركاء والعملاء.

قال أشوت أوجانيزيان، مدير قسم التقنيات في شركة DeviceLock ومؤسس الشركة، "من خلال الاندماج مع Acronis، يمكننا تسريع ابتكار المنتجات، وتوسيع نطاق قناة التوزيع الخاصة بنا، والاستفادة من التقنيات الحالية المتاحة لدينا لتلبية متطلبات العملاء". وأضاف، "من خلال المعرفة المكتسبة على مدار ما يقرب من ربع قرن من الخبرة في توفير التحكم في الأجهزة وحلول منع تسرب بيانات نقطة النهاية، نحن على يقين من أن هذا الاستحواذ سيحمي ملايين المستخدمين الآخرين ويضمن نشر حماية آمنة وموثوقة للبيانات في جميع أنحاء العالم."